土耳其总统指责俄罗斯向库尔德工人党提供武器--报道（更新版）

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
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路透安卡拉5月30日 - 土耳其政府官员周一称，土耳其总统埃尔多安指责俄罗斯向库尔德工人党武装分子提供防空武器和火箭。这证实了当地媒体的有关报道。
亲土耳其政府的《星报》（Star）报道称，埃尔多安在其专机上对记者们表示，俄罗斯通过伊拉克和叙利亚向库尔德工人党提供武器。
“恐怖分子现在正使用俄罗斯提供的防空武器和导弹。该分裂主义恐怖组织配备有这些武器。这些武器通过叙利亚和伊拉克被送到他们手中，”《星报》援引埃尔多安称。此处的分裂主义恐怖组织是土耳其政府对库尔德工人党的叫法。
两名土耳其政府官员证实埃尔多安发表上述言论。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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