（更正）汤森路透以35.5亿美元出售知识产权与科学业务

（更正：因译文有误，内文末段改为“收报54.40加元”，非“美元”）

路透7月11日 - 汤森路透(TRI.TO)周一表示，已同意将旗下知识产权与科学业务，以35.5亿美元现金出售给私募股权公司Onex Corp OCX.TO及霸菱亚洲投资(Baring Private Equity Asia)。

汤森路透的此项业务拥有3,200名员工，为政府、大专院校与企业提供知识产权与科学资讯、以及相关工具与服务。

“这项业务的出售，象征我们将重心聚焦于全球商业与规范之交集的重要一步，”汤森路透执行长Jim Smith在周一早上发给员工的电邮中写道，“我们打算将交易所得用于回购自家股票、偿债以及业务的再投资。”

分析师曾预估此一业务价值超过30亿美元，或超过未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的10倍。

Guggenheim Securities与摩根大通证券担任汤森路透的顾问。法律顾问为安理国际律师事务所(Allen & Overy LLP)。

汤森路透周一收报54.40加元。(完)