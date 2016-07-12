（更正）汤森路透以35.5亿美元出售知识产权与科学业务

亚股和英镑疲软 静待英国首相发布有关退欧的计划
路透东京1月17日 - 亚洲股市和英镑周二下跌，投资者静待英国首相特雷莎·梅将公布的英国退欧计划，交易商担心英国将失去欧洲单一市场准入。
（更正：因译文有误，内文末段改为“收报54.40加元”，非“美元”）
路透7月11日 - 汤森路透(TRI.TO)周一表示，已同意将旗下知识产权与科学业务，以35.5亿美元现金出售给私募股权公司Onex Corp OCX.TO及霸菱亚洲投资(Baring Private Equity Asia)。
汤森路透的此项业务拥有3,200名员工，为政府、大专院校与企业提供知识产权与科学资讯、以及相关工具与服务。
“这项业务的出售，象征我们将重心聚焦于全球商业与规范之交集的重要一步，”汤森路透执行长Jim Smith在周一早上发给员工的电邮中写道，“我们打算将交易所得用于回购自家股票、偿债以及业务的再投资。”
分析师曾预估此一业务价值超过30亿美元，或超过未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的10倍。
Guggenheim Securities与摩根大通证券担任汤森路透的顾问。法律顾问为安理国际律师事务所(Allen & Overy LLP)。
汤森路透周一收报54.40加元。(完)
(编译 陈宗琦；审校 王洋)
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路透1月16日 - 英国工程集团罗尔斯-罗伊斯(Rolls-Royce)周一称，已经与英国、美国和巴西当局就涉及中介的贿赂和贪腐问题达成和解，可能将因此支付总额6.71亿英镑(8.09亿美元)的一系列费用。
路透香港1月16日 - 英国财政部官员Simon Kirby周一告诉路透，即便在英国退欧后，将欧元计价的清算业务留在伦敦，也是符合欧洲利益的。