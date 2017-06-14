汤森路透与华尔街聊天服务公司Symphony缔结伙伴关系

路透6月13日 - 汤森路透(TRI.TO)(TRI.N)已与有华尔街背景的聊天服务公司SymphonyCommunication Services结盟，使用户可顺畅地聊天和分享数据，缔造出一个更加与彭博难分伯仲的竞争对手。

结盟消息是汤森路透和Symphony周二宣布的。这两家为投资经理和交易员提供信息服务的相互竞争的公司走到了一起。

研究公司Aite Group分析师Spencer Mindlin表示，这一结盟会对彭博有何影响尚待观察。彭博在金融服务市场的聊天服务领域占据主导地位。

“我认为这不会导致签约彭博终端的用户数量立即下降，”他说。“这一结盟消息可能会给彭博带来额外的定价压力，其向客户收取订阅费也将面临压力。”

彭博发言人并未立即回复置评请求。

从今年稍晚开始，汤森路透Eikon产品的用户将可通过Symphony的平台分享图表、新闻和数据。(完)