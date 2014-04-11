汤森路透考虑与德黑兰交易所合作寻找“商机”

路透4月10日 -全球新闻与资讯提供商--汤森路透周四证实，该公司正在研究，如果西方国家对伊朗的制裁取消，可能与德黑兰股票交易所合作以寻找商业机会。

本周稍早汤森路透与德黑兰股票交易所的代表在伦敦进行了会晤。

“汤森路透遵守一切有关制裁的规定和制度。”该公司发言人称。

“本次会面符合这些规定，目的是要彼此表达这样的愿望，如果规定允许，而且符合我们的经营目标，双方愿意共同开拓潜在商机。”

发言人补充说，会谈中没有讨论任何类型的协议。这一消息由华尔街日报最先报导。

德黑兰股票交易所执行长Hassan Qalibaf对华尔街日报表示，“他们有意为客户提供德黑兰资本市场的交易数据。”

未能及时联络到该交易所代表对此置评。

根据制裁规定，允许汤森路透为伊朗的媒体客户提供新闻。(完)

(编译 郑茵; 审校 龚芳)

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