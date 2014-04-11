汤森路透考虑与德黑兰交易所合作寻找“商机”

巴菲特旗下房地产经纪商与中国居外网达成营销协议
路透4月17日 - 美国投资大亨巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)掌管的一家房地产经纪商周一宣布，与中国最大的国际房地产网站居外网达成销售协议，希望能吸引到有意在美国置业的中国富裕人群。
路透4月10日 -全球新闻与资讯提供商--汤森路透周四证实，该公司正在研究，如果西方国家对伊朗的制裁取消，可能与德黑兰股票交易所合作以寻找商业机会。
本周稍早汤森路透与德黑兰股票交易所的代表在伦敦进行了会晤。
“汤森路透遵守一切有关制裁的规定和制度。”该公司发言人称。
“本次会面符合这些规定，目的是要彼此表达这样的愿望，如果规定允许，而且符合我们的经营目标，双方愿意共同开拓潜在商机。”
发言人补充说，会谈中没有讨论任何类型的协议。这一消息由华尔街日报最先报导。
德黑兰股票交易所执行长Hassan Qalibaf对华尔街日报表示，“他们有意为客户提供德黑兰资本市场的交易数据。”
未能及时联络到该交易所代表对此置评。
根据制裁规定，允许汤森路透为伊朗的媒体客户提供新闻。(完)
(编译 郑茵; 审校 龚芳)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透4月17日 - 美国投资大亨巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)掌管的一家房地产经纪商周一宣布，与中国最大的国际房地产网站居外网达成销售协议，希望能吸引到有意在美国置业的中国富裕人群。
路透纽约4月17日 - 美国联邦储备委员会(美联储，FED)副主席费舍尔周一表示，美联储最近暗示可能今年晚些时候开始缩减4.5万亿美元的资产负债规模，市场对此无甚反应，表明政策转变或顺利进行。
路透首尔4月18日 - 美国副总统彭斯周二在首尔向商界领袖表示，特朗普政府将检讨和调整美韩两国间持续了五年的自由贸易协定。