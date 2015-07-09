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时事要闻 | 2015年 7月 9日 星期四 18:33 BJT

土耳其示威者攻击泰国驻伊斯坦布尔使馆

路透伊斯坦布尔7月9日（记者 Yesim Dikmen） - 土耳其示威者昨夜攻击了泰国驻伊斯坦布尔使馆，砸碎了玻璃并洗劫了部分建筑，对泰国将维吾尔族穆斯林驱逐回中国表示抗议。

泰国周四确认，已经将近100名维族人送回中国。

当地媒体发布的图片和视频显示，示威者周三晚间使用木板和石头砸碎玻璃，冲入泰国使馆，将文件夹和个人物品扔到地上。

这是伊斯坦布尔近几天发生的攻击活动之一，这些活动大多与一个民族主义政党MHP有关联的年轻人组织有关。他们抗议中国对待维族人的方式。

土耳其政府尚未对上述暴力活动进行正式谴责。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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