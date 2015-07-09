土耳其示威者攻击泰国驻伊斯坦布尔使馆

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透伊斯坦布尔7月9日（记者 Yesim Dikmen） - 土耳其示威者昨夜攻击了泰国驻伊斯坦布尔使馆，砸碎了玻璃并洗劫了部分建筑，对泰国将维吾尔族穆斯林驱逐回中国表示抗议。
泰国周四确认，已经将近100名维族人送回中国。
当地媒体发布的图片和视频显示，示威者周三晚间使用木板和石头砸碎玻璃，冲入泰国使馆，将文件夹和个人物品扔到地上。
这是伊斯坦布尔近几天发生的攻击活动之一，这些活动大多与一个民族主义政党MHP有关联的年轻人组织有关。他们抗议中国对待维族人的方式。
土耳其政府尚未对上述暴力活动进行正式谴责。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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