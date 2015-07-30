上半年土耳其外国游客数量下降 安全风险令前景蒙阴

路透安卡拉7月29日 - 上半年土耳其外国游客数量下降，2015年余下时间也前景不佳，因安全风险的上升拖累游客前往土耳其的积极性。

土耳其旅游部的数据周三显示，前六个月外国游客数量下滑2.25%至1,489万人次。俄罗斯游客数量降幅最大，接近25%。旅游收入是土耳其最大的创汇来源。

土耳其上周开始在伊拉克北部轰炸库尔德武装PKK的军营，并在叙利亚北部轰炸“伊斯兰国”武装分子，此前土耳其东南部发生的自杀式炸弹袭击导致32人丧生。

美国、英国和德国等国家近几个月都向本国公民发出了土耳其旅行警告。

“鉴于土耳其东南部的安全局势以及发生自发性示威的可能性，美国驻土耳其大使馆提醒美国公民保持高度警惕，避开示威，评估个人安全计划，注意周边情况，”美国驻土耳其大使馆在其网站上称。

“美国公民应跟进当地新闻渠道判断特定地区是否有危险。美国政府雇员不允许前往土耳其东南部，如果可以的话，美国公民也应该推迟前往这些地区。”（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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