大多数贸易国未能履行反腐承诺--透明国际

特朗普将颁布行政令检视美国海上油气钻探禁令
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周五将命令检视海上油气钻探禁区，以决定哪些区域可以重新开放。这是该政府扩大国内能源生产的最新举动。
路透柏林10月23日（记者 Michael Nienaber） - 透明国际(Transparency International )周四发布的报告显示，大型出口国违反其对抗全球贸易中腐败的承诺，签署反贿赂公约的国家中超过一半未能执行公约。
报告称，日本、荷兰、希腊、俄罗斯和巴西等国表现最差。
报告指出，贸易中的腐败影响到全球发展，比如最佳供应商无法获得合同、商品价格虚高以填补行贿金额、环境要求得不到执行、税收流失等。
为了解决这个问题，经济合作与发展组织（OECD）于1997年通过了《国际商务交易活动反对行贿外国公职人员公约》。
该公约要求41个签约国将海外贿赂行为定罪，包括个人及企业行为。
透明国际的年度报告指出，22个签约国几乎未执行该公约。
“公约希望创造的无腐败国际贸易公平竞争环境仍远未达到。”报告称。
报告指出，几乎未执行该公约的国家包括日本、荷兰、韩国、俄罗斯、西班牙、比利时、墨西哥、巴西、爱尔兰、波兰、土耳其、丹麦、捷克、卢森堡、智利和以色列。
法国、瑞典、南非和新西兰等国“有限地”执行了公约。
报告称，只有美国、德国、英国和瑞士四个OECD国家积极执行了公约。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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