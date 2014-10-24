大多数贸易国未能履行反腐承诺--透明国际

国际油市：沙特能源部长称尽力就延长减产达成协议很重要
该协议将于6月底到期。法力赫称，与OPEC和非OPEC产油国就延长减产达成协议，这一点很重要。(完) (编译 艾茂林; 审校 于春红)
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路透柏林10月23日（记者 Michael Nienaber） - 透明国际(Transparency International)周四发布的报告显示，大型出口国违反其对抗全球贸易中腐败的承诺，签署反贿赂公约的国家中超过一半未能执行公约。
报告称，日本、荷兰、希腊、俄罗斯和巴西等国表现最差。
报告指出，贸易中的腐败影响到全球发展，比如最佳供应商无法获得合同、商品价格虚高以填补行贿金额、环境要求得不到执行、税收流失等。
为了解决这个问题，经济合作与发展组织（OECD）于1997年通过了《国际商务交易活动反对行贿外国公职人员公约》。
该公约要求41个签约国将海外贿赂行为定罪，包括个人及企业行为。
透明国际的年度报告指出，22个签约国几乎未执行该公约。
“公约希望创造的无腐败国际贸易公平竞争环境仍远未达到。”报告称。
报告指出，几乎未执行该公约的国家包括日本、荷兰、韩国、俄罗斯、西班牙、比利时、墨西哥、巴西、爱尔兰、波兰、土耳其、丹麦、捷克、卢森堡、智利和以色列。
法国、瑞典、南非和新西兰等国“有限地”执行了公约。
报告称，只有美国、德国、英国和瑞士四个OECD国家积极执行了公约。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
该协议将于6月底到期。法力赫称，与OPEC和非OPEC产油国就延长减产达成协议，这一点很重要。(完) (编译 艾茂林; 审校 于春红)
路透北京4月28日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(5月3日)招标增发三期固 息债。包括追加发行在内，总计规模不超过250亿元人民币，期限包括一年、五年和10年。 上述三期债分别为该行第八期 、第九期 和第五期<CN1 70405=CFXS>增发债，票面利率为3.61%、4.13%和3.85%。首场招标结束后，三期债各可追加 不超过20亿元。 具体发行条款如下： 2017年第8/9/5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1年：60亿，可追加不超过20亿 5年：70亿，可追加不超过20亿 10年：60亿，可追加不超过20亿 期限/计息方式 1/5/10年固息 招标时间
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%