焦点：煤炭价格飙升逾一倍 坐困愁城的大宗商品贸易商时来运转

路透新加坡/伦敦10月31日 - 过去几个月煤炭价格史无前例的飙升对嘉能可(GLEN.L)、来宝集团(NOBG.SI)等全球最大的动力煤贸易商而言，不啻是一个大逆转。煤炭价格目前已经比6月时的水平高出一倍还多。动力煤通常作为发电用煤炭。

知悉近期交易的消息人士对路透表示，上述贸易商正在抓住商机，加大生产、充分利用存储设备和船运力量，以最短的时间、以升水的价格向客户提供煤炭。他们还表示，这些厂商还敲定了长期供给协议。

由于早先煤炭价格大跌，嘉能可和来宝集团过去12个月的业绩都不好看，他们的市场份额也降至纪录低点。尤其是来宝，其正面临评级被下调的风险，而且会计处理也面临怀疑，管理层还换了血。不过煤炭市场前景的逆转，对两家公司而言可谓惊喜。

嘉能可方面，要不是今年早些时候做出的那个糟糕决定，煤炭价格上涨的提振本可以更大。当时该公司以每吨53美元的价格提前出手了5,500万吨的煤炭，占到其今明两年产量的大约一半，而目前的煤价已几乎涨了一倍。8月时，嘉能可表示这次决定使得其损失了4亿美元，而来自该公司的消息人士表示，损失可能会更大，虽然随着公司的对冲操作逐渐起效使得该项决定的影响在减小。

嘉能可的一位消息人士说，该公司是在迫切寻求削减债务和保存现金时出售上述远期的。该人士说，鉴于该公司的生产成本非常低，仅为每吨约37美元，因此预售的这批煤矿仍能获利。

而在2011年3月价格崩跌前，煤价报每吨约140美元。

嘉能可和来宝拒绝对该文章置评。

**火爆的大宗商品**

煤炭价格的涨势是有史以来最为突然和迅猛的，以致于高盛和花旗都将其称为“今年最火爆的大宗商品”。煤价上涨主要因全球最大煤炭消费国--中国意外削减煤炭产量所致。

大宗商品咨询公司Sierra Vista Resources驻新加坡的董事总经理Patrick Markey说，考虑到对煤炭以及运输市场的掌控情况，贸易公司处于可将机会最大化的最佳境地。

几位消息人士说，嘉能可的煤炭市场负责人Tor Peterson带头达成了该公司近来的一些交易。Peterson可谓煤炭市场交易撮合方面的传奇式人物。

几位消息人士透露，该公司10月中期在俄罗斯现货市场以每吨99美元的价格锁定与Korea Southern Power(KOSPO)的交易。这个价格较太平洋地区的指标--纽卡斯尔煤价高出7.25美元，也是2012年以来所未见的高位。6月时每吨仅价值大约50美元。

一位了解情况的消息人士称，之后与亚洲其他国家的类似交易价格在每吨103美元。

“最近的几笔交易都有Tor的参与。这些交易都很快执行，对卖方是个好价钱，”嘉能可一个主要竞争对手的资深煤炭交易员表示。

Peterson是一位美国人，今年50出头。他自1992年开始为嘉能可工作，已经在业界建立起善于抓住市场环境突然变化的机遇而获利的名声。他能够在竞争对手往往还没能做出反应的情形下迅速取得供应，然后卖出。目前还不清楚他是否签署了预售这么多产量的决定。

中长期市场方面，本周嘉能可与日本东北电力(9506.T)敲定每吨94.75美元的季度动力煤合约价格，而前一个季度约为每吨64美元。协议规模超过200万吨，也就是说合约总值较三个月前高出逾6,000万美元。

英国投资银行Liberum认为，尽管有预售，嘉能可仍将是此轮煤炭价格上扬中的赢家，因为韩国、中国和日本的公用事业公司都在囤煤度过未来数月寒冬。

“嘉能可是煤炭价格飙升的最大受益者，而且仍是我们最青睐的主要(采矿)个股，”该投行在本月一份报告中称。

与1月所及每股0.69英镑的纪录低位相比，嘉能可周五股价已涨逾三倍，报每股2.42英镑(2.94美元)。

**新的供应合约**

如果说嘉能可有理由为此轮煤炭牛市行情欢呼，作为亚洲最大规模大宗商品贸易企业的来宝集团也不会例外。

来宝2015年出现近20年来首亏，其中主要归咎于煤炭价格的下滑，导致信贷评级遭下调，而且截至9月份的市值也降至不足15亿坡元(10.8亿美元)。

该集团历史上所持矿业资产较少，但却在3月份宣布，与日本Shikoku Electric (9507.T)在澳洲组建一家煤炭供应合资企业，而且此前已经在印尼、南非和澳洲达成其他所谓的分成或采购协议。

公司内部消息人士指出，这让来宝集团有更多选项来实现全球煤炭获利，且不用花费太多时间。来宝的现任联席执行长是前煤炭业务主管William Randall。

来宝股价已经扳回一些跌幅，周五收盘时报0.168坡元，远高于9月初所创低点0.112坡元。

这些贸易商可能赢家的同时，消费者显然是煤炭价格上涨环境下的输家。

韩国公用事业受到煤炭价格偏高的打击，难以用煤炭发电获利。

“随着燃料价格上涨，我们难以得到好的报酬，”一名韩国公用事业消息人士表示，他拒绝具名是考虑到公司政策。

一大问题在于价格涨势是否可长可久。分析师多预言，在冬季需求高峰价格将持续走强，但2017年的展望就不那么明朗。

中长期而言，高煤炭价格可能加速各国政府及环保人士推动降低碳排放，使用低污染能源。

这当中有很大程度取决于全球最大煤炭生产及消费国--中国，中国主管机关批评这波涨势难以为继，并告知矿商再度扩大产出，但不可以满负荷运转。

中国煤炭期货显示，煤炭价格今年稍晚将在每吨82美元左右触顶，4月将跌至每吨70美元，之后在2017年10月来到60美元。(完)