美国公布新指数显示金砖四国知识产权保护得分垫底

路透华盛顿12月11日（记者 Doug Palmer） - 美国商会周二发布的一项新指数显示，金砖国家中的巴西、俄罗斯、印度和中国这四个又有了一个共同点，即他们在版权、专利及其他知识产权保护方面的得分最低。

该指数是美国商会为旗下全球知识产权中心准备的，评分标准为0-25分，共涵盖11个国家，其中总分最高的是美国，为23.73分；排名第二的是英国，得到22.40分。

印度的得分是6.24分，在五项评比分类中的得分都很低；中国总分是9.13分，排名倒数第二；巴西和俄罗斯排名倒数第三和第四，分别得到9.57分和11.17分。

这项新指数将会成为美国决策者的一项工具，以便他们在自由贸易协定和其他国际性会谈中用其来推动加强对美国版权、专利及商业机密的保护。

俄罗斯在金砖四国中的得分最高，这多少有点误导性，原因是俄罗斯凭借在保护知识产权相关国际协议中的成员资格就得到了4分。

中国在执法打击盗版、假冒和其他侵犯知识产权方面仅得到0.5分(满分为5分)，在保护商业机密和其他专利方面的得分也很低。

其他五个国家的得分情况分别是：澳大利亚21.63分、加拿大14.21分、墨西哥12.38分、智利11.67分、马来西亚11.25分。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。