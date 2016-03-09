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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 22:23 BJT

标题新闻：去年全球商品进口增幅降至1.7%，因中国成长放缓和商品出口国家困境令贸易量减少-世行

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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