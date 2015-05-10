《焦点》美国制造业者誓言增加国内就业，但雷声大雨点小

沃尔玛美国制造业务执行副总裁Michelle Gloeckler表示，公司正在稳步推进2013年至2023年购买约2,500亿美元美国制造商品的计划。

在就业岗位约为75万个的汽车产业，汽车制造商和零部件供应商正在将一些生产移出亚洲，部分原因是为了削减美国港口延误或者2011年日本海啸等自然灾害造成的风险。

Center for Automotive Research首席分析师Sean McAlinden表示，这些业务大多转移到墨西哥。他表示，美国汽车行业就业岗位数量将增至约76万个，随后维持在该水平，直到下个周期性下滑到来。

McAlinden说，近年来，美国汽车工人平均薪资停滞或下滑，但薪资远高于墨西哥汽车工人。

耐克公司(耐吉,Nike)承诺增加国内就业，是为了减轻鞋类进口关税的影响。(完)