全球贸易：TPP谈判已经取得进展，但市场准入等问题仍有待解决

路透新加坡2月25日 - 参与跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)谈判的12个国家的贸易部长周二表示，谈判已经取得进展，但仍有一些问题有待解决，特别是市场准入问题。此次会议在新加坡举行，为期四天，会上试图敲定一份协议。

“虽然还存在一些问题，但我们已经绘制出解决这些问题的路径，”新西兰贸易部长Tim Groser表示，这些国家的贸易部长们在会议结束后发布的联合新闻稿显示。

“市场准入”问题仍是主要症结，这些部长们称。

参与TPP谈判的贸易部长们在会前就已经暗示，他们接近达成协议。

但是，进口商品关税方面长期存在的分歧特别难解决，尤其是美国和日本之间的分歧。(完)