全球最大交易商经纪毅联汇业将合并外汇和固定收益交易平台

路透12月4日 - 全球最大的交易商经纪公司毅联汇业(ICAP)IAP.L周四表示，将把其外汇交易平台EBS和固定收益交易平台BrokerTec合并。

银行业者为了遵守2008年金融危机后推出的监管新规，从而撤出风险交易，这令交易商经纪公司的营收重挫。毅联汇业一直试图通过削减成本来应对交易额下滑的困境。

毅联汇业还已经将业务重心转向提供电子经纪商服务和交易后服务。

“将EBS和BrokerTec整合在一起，将令公司有能力推出新产品并将触角伸向新的客户领域...我们希望通过在其它资产类别推出创新性产品，而继续扩张客户市场范围，”毅联汇业的执行长Michael Spencer在声明中说道。

毅联汇业表示，合并后的业务将冠名为EBS-BrokerTec，由自2012年3月起就主管EBS业务的Gil Mandelzos来领导。Spencer本人将担任董事长。

毅联汇业总部设在伦敦，在逾50个国家拥有超过3,300家客户，在外汇和债券市场撮合买家和卖家的交易。EBS是全球两大外汇交易平台之一，另一家是汤森路透。

毅联汇业上个月公布，上半年获利下降38%。公司还证实，正在商谈将旗下船运业务与竞争对手Howe Robinson进行合并的事宜。（完）

(编译 高琦 审校 朱晓军)

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