数据观测：中国9月进出口跌势将继续扩大 汇率贬值对出口提振效果有限

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
--调查结果:
指标 9月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数
出口(%) -6.3 -8.1~-1.4 -5.5 15.3 30
进口(%) -15.0 -23~-5.5 -13.8 7.0 30
贸易顺差(亿美元) 467.9 127~600 602.4 309.4 29
--数据要点：
路透综合30家机构预测中值结果显示，9月出口同比跌幅将继续扩大，因近期外需未见明显改善，外贸出口先导指数和出口经理人指数亦续降，且去年同期基数较高；而8月人民币贬值对出口提振效果有限。此外，由于国内经济仍低迷，大宗商品价格亦延续低位震荡，9月进口同比跌幅亦将进一步扩大。
招商证券最新研报指出，从财新PMI初值和螺纹钢价格等高频数据来看，国内经济仍然低迷，大宗商品价格涨跌互现，再综合考虑季节性因素，预计进出口规模均略高于上月，但受基数因素影响，进出口同比增速均进一步下滑，贸易顺差略有收窄。
他们预计，出口同比增速为-6.4%，进口同比增速为-20.5%，贸易差额为550亿美元。
8月11日中国央行宣布完善人民币中间价形成机制，以增强其市场化程度和基准性，并一次性贬值近2%。8月人民币对美元中间价下跌4.26%，即期下跌2.61%，而同期人民币实际有效汇率仅下跌0.61%，名义有效汇率亦仅下跌1.01%。
中国政府高层在汇改之后纷纷表态称，不会令人民币贬值以促进出口，人民币亦不存在大幅贬值基础。
华创证券宏观团队最新观点指出，8月11日开启的人民币贬值已过去一个月，或对中国出口有滞后刺激作用。但研究表明，中国出口商品对人民币实际有效汇率的弹性较低，人民币贬值对出口的提振作用有限。
而瑞银集团对9月中国出口预测则相对较为乐观，认为欧美经济复苏可能支持实际出口环比增速继续改善，预计9月份名义出口同比增速下跌4%左右；但其对进口预测仍不乐观，尽管实际进口环比增速出现了企稳迹象。
瑞银并预计，三季度中国整体出口的名义和实际同比增长可能分别下滑6%和3%，这进一步加重了实体经济的下行压力。
而机构亦普遍指出，因进口下降幅度依然高于出口，衰退性顺差状况亦将延续，经常帐依然有望录得大额盈余，而这恰恰表明内需不足对中国经济增长的拖累。
中国商务部外贸司副司长王东堂日前表示，当前中国外贸发展的基本面没有根本改变，预计全年出口仍有望实现正增长，出口占国际市场份额将稳中有升；但进口仍将在低位徘徊，降幅继续收窄。（完）
(发稿 张金栋; 审校 曾祥进)
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