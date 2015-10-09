数据观测：中国9月进出口跌势将继续扩大 汇率贬值对出口提振效果有限

--调查结果:

指标 9月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数

出口(%) -6.3 -8.1~-1.4 -5.5 15.3 30

进口(%) -15.0 -23~-5.5 -13.8 7.0 30

贸易顺差(亿美元) 467.9 127~600 602.4 309.4 29

--数据要点：

路透综合30家机构预测中值结果显示，9月出口同比跌幅将继续扩大，因近期外需未见明显改善，外贸出口先导指数和出口经理人指数亦续降，且去年同期基数较高；而8月人民币贬值对出口提振效果有限。此外，由于国内经济仍低迷，大宗商品价格亦延续低位震荡，9月进口同比跌幅亦将进一步扩大。

招商证券最新研报指出，从财新PMI初值和螺纹钢价格等高频数据来看，国内经济仍然低迷，大宗商品价格涨跌互现，再综合考虑季节性因素，预计进出口规模均略高于上月，但受基数因素影响，进出口同比增速均进一步下滑，贸易顺差略有收窄。

他们预计，出口同比增速为-6.4%，进口同比增速为-20.5%，贸易差额为550亿美元。

8月11日中国央行宣布完善人民币中间价形成机制，以增强其市场化程度和基准性，并一次性贬值近2%。8月人民币对美元中间价下跌4.26%，即期下跌2.61%，而同期人民币实际有效汇率仅下跌0.61%，名义有效汇率亦仅下跌1.01%。

中国政府高层在汇改之后纷纷表态称，不会令人民币贬值以促进出口，人民币亦不存在大幅贬值基础。

华创证券宏观团队最新观点指出，8月11日开启的人民币贬值已过去一个月，或对中国出口有滞后刺激作用。但研究表明，中国出口商品对人民币实际有效汇率的弹性较低，人民币贬值对出口的提振作用有限。

而瑞银集团对9月中国出口预测则相对较为乐观，认为欧美经济复苏可能支持实际出口环比增速继续改善，预计9月份名义出口同比增速下跌4%左右；但其对进口预测仍不乐观，尽管实际进口环比增速出现了企稳迹象。

瑞银并预计，三季度中国整体出口的名义和实际同比增长可能分别下滑6%和3%，这进一步加重了实体经济的下行压力。

而机构亦普遍指出，因进口下降幅度依然高于出口，衰退性顺差状况亦将延续，经常帐依然有望录得大额盈余，而这恰恰表明内需不足对中国经济增长的拖累。

中国商务部外贸司副司长王东堂日前表示，当前中国外贸发展的基本面没有根本改变，预计全年出口仍有望实现正增长，出口占国际市场份额将稳中有升；但进口仍将在低位徘徊，降幅继续收窄。（完）