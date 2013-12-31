俄罗斯是全球贸易保护主义最严重的国家--研究

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Tom Miles

路透日内瓦12月30日 - 根据独立贸易监督服务机构--全球贸易预警组织（GTA）的数据，俄罗斯是2013年世界上实施贸易保护主义政策最多的国家，白俄罗斯紧随其后。

根据GTA识别的数据，俄罗斯的保护政策占到全球现有贸易保护主义政策的20%，其中包括从减少外籍工作人员配额到国家对稀土工业、农业和飞机制造商的支持措施。

俄罗斯实施的贸易保护措施多达78项，几乎占20国集团（G20）贸易保护政策的三分之一。

GTA的数据显示，俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦组成了单独的关税联盟，这个新兴贸易集团实施的贸易保护主义政策占全球的33%。

俄罗斯总统普京正在努力劝说乌克兰加入上述关税联盟，而乌克兰总统疏远欧盟并接近俄罗斯的做法已经引发了国内的大规模抗议活动。

GTA的协调人Simon Evenett称，“该关税联盟人口仅有中国的八分之一，但贸易保护主义措施却是中国的15倍之多。”Evenett也是瑞士国际经济研究所的教授。

“俄罗斯的经济重整政策无疑就是大肆补贴和激进保护主义的强强融合。由此看来俄罗斯并非加入世界贸易组织（WTO）进程中的新生代楷模。”

在2008年开始的经济危机期间，全球贸易增长已经放缓至接近停滞水平。今年8月卸任的世界贸易组织总干事拉米今年称，各国政府在其它政策无助于实现经济增长之时，正在转向贸易保护主义。（完）