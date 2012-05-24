美国贸易环境有所恶化 但依然好於金砖国家--报告

路透华盛顿5月23日电---周三公布的一份调查显示，尽管美国贸易企业生存环境在过去几年间有所恶化，但依然要比中国、印度和巴西等新兴经济体的贸易环境好很多。

世界经济论坛在《2012年促进全球贸易报告》(The Global Enabling Trade Report 2012)中称：“由於基础设施恶化，以及不太有利的监管环境，美国今年在132个国家中排名第23位，延续了下滑的趋势。”

美国在2010年的报告中排名第19位，在2009排名第16。

评判标准包括进口关税的高低、海关手续的复杂程度、交通和通信网络质量，繁琐法规的数量和整体安全。

各国“成绩”由联合国、世界银行、世界海关组织的数据以及运输公司、机构以及全球行业高管提供的信息汇集而成。

中国在本年度排名第56位，2010年时为第48位。

在其他金砖集团国家中，印度从两年前的第84位降至第100位，巴西则从之前的第87位上升至第84位，俄罗斯的排名则略微上升，从2010年的第114位上升至第112位。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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