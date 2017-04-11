贸易作为全球经济增长引擎的作用受到威胁--IMF、WTO和世界银行

路透柏林4月10日 - 国际货币基金组织(IMF)、世界贸易组织(WTO)和世界银行周一表示，贸易作为全球经济增长引擎的作用受到威胁，因2000年代初以来贸易改革放缓以及金融危机之后保护主义升温。

IMF、WTO和世界银行发布名为“让贸易成为所有增长的引擎”的报告，敦促各国政府解决全球贸易对制造业就业、工人和社群的负面影响，特别是在发达经济体。

“近期证据表明，如果没有配套政策，进口竞争对欧洲一些地区和美国的制造业就业岗位影响能有多严重，”IMF、WTO和世界银行称。

“贸易在全球经济中扮演的角色处于紧要关头。”

报告称，缺乏让贸易更有利于更广泛社会领域的改革，拖累生产率和收入增长。(完)