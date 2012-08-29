俄罗斯欲借APEC扩大对亚太贸易 看淡跨太平洋自由贸易体

路透莫斯科8月28日电（记者 Douglas Busvine）---俄罗斯政府高层官员周二表示，该国希望通过亚太经合组织（APEC）增进对亚太地区的商业活动，没必要参加新的以美国为首的自由贸易体。

俄罗斯第一副总理舒瓦洛夫(Igor Shuvalov)称，没有必要建立跨太平洋夥伴关系协定(TPP)。

他在APEC峰会召开前的记者会上表示，“我不认同美国关於有必要建立跨太平洋自由贸易区的说法。”

APEC峰会将於9月8-9日在俄罗斯远东城市符拉迪沃斯托克举行，俄罗斯将借此机会加强与亚洲国家日益发展的关系。

目前，参与TPP谈判的国家包括美国、澳大利亚、新西兰、秘鲁、智利、新加坡、马来西亚、越南和文莱，加拿大和墨西哥将在未来几个月加入谈判。

美国官员否认建立TPP旨在从经济方面压制中国。美国财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard)表示，美国将致力於重新平衡与中国的双边经贸关系。

莫斯科利用其为期一年的APEC主席国身份，将促进交通和基础设施发展列为重要议程之一。

根据俄罗斯今年上半年的贸易数据，该国出口值的半数来自对欧盟贸易，APEC市场仅占四分之一。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。