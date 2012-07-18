俄罗斯上议院批准该国加入世贸组织

马来西亚警方搜捕金正男谋杀案中的四名朝鲜嫌疑人
马来西亚警方在周五逮捕了一名与此事有关的朝鲜男子。同时，还有一名越南妇女和一名印尼妇女被捕。一名马来西亚男子被要求协助调查。
路透莫斯科7月18日电---俄罗斯上议院周三投票批准该国加入世界贸易组织（WTO），俄罗斯18年的入世之路只待总统普京签字。普京签字後30天，俄罗斯将成为世界贸易组织的第156个成员国。
上周俄罗斯杜马也批准该国加入世界贸易组织。俄罗斯入世需要降低关税，并向外资开放关键行业。
反对派议员反对俄罗斯入世，因担忧该国工农业不具有全球市场竞争力。
俄罗斯政府曾表示，将从9月1日开始降低关税，此前同意2015年以前逐步将9.5%的平均关税水平降至6%。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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