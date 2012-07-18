俄罗斯上议院批准该国加入世贸组织

路透莫斯科7月18日电---俄罗斯上议院周三投票批准该国加入世界贸易组织（WTO），俄罗斯18年的入世之路只待总统普京签字。普京签字後30天，俄罗斯将成为世界贸易组织的第156个成员国。

上周俄罗斯杜马也批准该国加入世界贸易组织。俄罗斯入世需要降低关税，并向外资开放关键行业。

反对派议员反对俄罗斯入世，因担忧该国工农业不具有全球市场竞争力。

俄罗斯政府曾表示，将从9月1日开始降低关税，此前同意2015年以前逐步将9.5%的平均关税水平降至6%。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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