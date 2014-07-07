中韩达成自贸协议仍需克服较大分歧--官员

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透首尔7月4日(记者 Meeyoung Cho) - 韩国贸易部一名消息人士周五表示，中韩承诺要在今年年底前完成自由贸易谈判可能是乐观的预期，有关开放石化、钢铁和农业市场的分歧可能推迟该协议的达成。
中韩两国去年的贸易总额达到了2,300亿美元，中国国家主席习近平和韩国总统朴槿惠周四在首尔举行的峰会上承诺，两国致力于在今年年底前结束自由贸易谈判。
但这名熟悉内情的消息人士称，双方依然存在不少分歧。
这位要求匿名的消息人士表示：“如果双方不能缩小分歧，达成协议的时间很可能要推迟到明年。”
路透无法立即联系到中国商务部就此置评。
中国是世界上最大的出口国，韩国是世界第七大出口国。双方达成自贸协议将消除或极大地降低两国间的关税。
这名消息人士称：“我们很清楚，包括稻米在内的农业部门对此抱有很严重的关切。”
韩国是少数几个对华贸易呈现顺差的发达国家之一，中国是韩国最大的出口市场。中国占韩国石化出口的逾60%。
这位消息人士称：“中国制造业普遍对该协议感到非常关切，但关切程度依不同行业有所不同。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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