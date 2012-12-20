“双顺差”格局已改变 明年M2增长目标料约15%--社科院

路透北京12月20日 - 中国社科院发布"2013中国金融发展报告"指出,中国持续多年的巨额"双顺差"格局已经改变,明年货币政策需在稳增长和防通胀等之间保持平衡,预计2013年信贷总量和M2增长目标分别约为16%和15%.

中新网周四援引报告内容称,截至2012年9月中国外汇储备余额为3.29万亿美元,和去年9月末时的3.20万亿美元基本相当,"这反映了2012年中国对外经济活动处于基本平衡状态,无论是经常项目还是资本项目,都已经改变了持续多年的巨额'双顺差'格局."

社科院认为,2013年全球经济仍面临着不确定因素,发达经济体为应对金融危机而采取的超宽松货币政策,将对全球流动性和潜在通胀产生深远影响.

"美国第三轮量化宽松政策(QE3)、欧洲央行为应对债务危机的资产购买计划,都将会增加中国国内通胀压力;短期资本的流入又将对央行外汇占款、人民币升值造成新的影响."报告称.

因此,预计明年中国货币政策要在稳定经济增长、防范中长期通胀压力、保障和调节流动性供给、促进金融体系的稳定之间平衡.

"(明年)货币政策仍将采取多种政策工具的有效组合,促进金融资源配置的结构调整和改善金融资源的配置效率,同时完善宏观审慎的政策体系和框架."报告指出.

中国央行此前数据显示,11月末广义货币供应量(M2)同比增长13.9%,略低于14.1%的路透调查中值;人民币贷款余额同比增15.7%.(完)

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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