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中国财经 | 2014年 3月 3日 星期一 16:15 BJT

高虎城：有信心完成今年的既定外贸目标

路透北京3月3日 - 中国商务部部长高虎城周一表示，中国正在从贸易大国向贸易强国发展，中国有信心完成今年的既定外贸目标。

他是在中国“两会”间隙对记者并表示，今年出口环境跟去年比没有更多新因素。

中国商务部发言人沈丹阳此前曾表示，预计全年外贸进出口增速将保持在去年的增长水平上下。

中国去年进出口总值首次突破4万亿美元，7.6%的增速也仅稍逊于年初约8%的目标。(完)

(发稿 谢衡/李文科；撰写 乔艳红; 审校 黄凯)

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