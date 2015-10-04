《独家新闻》TPP将包括日本进一步开放汽车市场的补充协议--消息

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透亚特兰大10月2日 - 知情人士周五称，作为跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)组成部分的一项美日协议将拥有自己的争端解决机制，其中包括惩罚措施，如果日本不向美国汽车充分开放市场的话。
谈判人员正在努力敲定TPP，汽车贸易是少数仍未解决的存在政治因素的僵持点。
两名消息人士称，日本、美国、墨西哥和加拿大之间的汽车贸易协议基本完成。由于谈判的敏感性，消息人士要求匿名。
“我们非常接近在汽车议题上达成共识，”一名人士在第三天部长级会谈接近结束时称。
另一人士称，仍未解决的分歧集中在某些汽车零件的“本地化”门槛上。
正在亚特兰大谈判中逐渐形成的TPP汽车相关要素的框架，将让以丰田汽车 为首的日本车企能更自由地从亚洲采购零件，用于在美国销售的汽车上。
但协议也将包括一份美日之间的补充协议，旨在为美国生产的汽车打开日本市场。同时也将降低向美国出口的日本汽车关税，但实施过程料为20年或更长。(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”