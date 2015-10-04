《独家新闻》TPP将包括日本进一步开放汽车市场的补充协议--消息

路透亚特兰大10月2日 - 知情人士周五称，作为跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)组成部分的一项美日协议将拥有自己的争端解决机制，其中包括惩罚措施，如果日本不向美国汽车充分开放市场的话。

谈判人员正在努力敲定TPP，汽车贸易是少数仍未解决的存在政治因素的僵持点。

两名消息人士称，日本、美国、墨西哥和加拿大之间的汽车贸易协议基本完成。由于谈判的敏感性，消息人士要求匿名。

“我们非常接近在汽车议题上达成共识，”一名人士在第三天部长级会谈接近结束时称。

另一人士称，仍未解决的分歧集中在某些汽车零件的“本地化”门槛上。

正在亚特兰大谈判中逐渐形成的TPP汽车相关要素的框架，将让以丰田汽车 为首的日本车企能更自由地从亚洲采购零件，用于在美国销售的汽车上。