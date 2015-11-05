全球贸易：美贸易代表为TPP汽车贸易规定辩护，警告重新谈判的危害

路透华盛顿11月5日 - 美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)为跨太平洋伙伴关系协定(TPP)中的汽车贸易规则辩护，警告如果试图重新协商部分规则，可能推倒整个协定。

TPP将降低12个国家的贸易壁垒，但因为没有涉及对故意贬值本币国家的处罚措施，使美国汽车制造商和部分议员大为恼火。

弗罗曼称，TPP伙伴国另外发布声明承诺不操纵汇率，是首次将汇率与一项贸易协定挂钩，具有“重要意义”。

“此外，如果再考虑到打开日本市场的前景，越南取消税率为70%的汽车进口关税，马来西亚取消30%的汽车进口关税，以及马来西亚取消众多非关税措施，实际出口汽车的机会增加...我们认为这是一个很好的结果,”他在周四获准发表的讲话内容中称。

TPP规定，一部汽车只需要45%的部分在TPP协议国内部采购，而实施20年之久的北美自由贸易协定的要求是超过50%，后者被认为促成了墨西哥汽车产业的繁荣。

TPP还规定，对于单独贸易的汽车零件，本地采购比例的最低要求为35-35%。

按照TPP规定，一辆汽车一半以上的零部件都可以在非TPP成员国采购，在美国销售时也仍可以享受零关税待遇。

协议将允许日本汽车业者更加自由地从亚洲采购零件，包括从中国等非TPP成员国采购。

但美国官员已强调，在关税取消以前，本地成分规定无关痛痒。按照协议，通用汽车 和福特汽车 为首的美国汽车制造商将在汽车进口方面享有25年的保护期，在卡车进口方面的保护期更长达30年。

对美国制造商认为比较敏感的部分零件将保留关税10-15年，例如涡轮增压机、转向系统、锂电池和滚珠轴承。

来自汽车制造之乡--密歇根的资深民主党众议员莱文(Sander Levin)正争取重新协商TPP的部分条款，但弗罗曼排除了这种可能，并表示这个复杂的协议不同于双边贸易协定。