中国称正在评估《跨太平洋伙伴关系协定》的影响

路透北京11月6日 - 中国商务部周五称，中国正在评估《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP）的影响。

中国未参与TPP。《跨太平洋伙伴关系协定》的内容已在周四公布。

“中方注意到《协定》内容已公布，正根据相关案文对《协定》影响进行全面、系统的评估，”中国商务部在一份简短声明中表示。

中国商务部部长高虎城上月称，“美官方和TPP成员曾多次表示，TPP不针对中国，不是为了遏制中国，也无意排斥中国”，“中方将根据有关方面正式公布的协定案文进行全面、系统的评估”。

中国正在推进《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）谈判，该协定拟建立一个覆盖16个国家和34亿人口的全球最大自由贸易区。（完）