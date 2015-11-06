中国称正在评估《跨太平洋伙伴关系协定》的影响

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京11月6日 - 中国商务部周五称，中国正在评估《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP）的影响。
中国未参与TPP。《跨太平洋伙伴关系协定》的内容已在周四公布。
“中方注意到《协定》内容已公布，正根据相关案文对《协定》影响进行全面、系统的评估，”中国商务部在一份简短声明中表示。
中国商务部部长高虎城上月称，“美官方和TPP成员曾多次表示，TPP不针对中国，不是为了遏制中国，也无意排斥中国”，“中方将根据有关方面正式公布的协定案文进行全面、系统的评估”。
中国正在推进《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）谈判，该协定拟建立一个覆盖16个国家和34亿人口的全球最大自由贸易区。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。