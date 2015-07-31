全球贸易：TPP谈判进入冲刺阶段，但乳品进口等重要问题仍未决

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透夏威夷拉海纳7月30日 - 环太平洋各国部长间的自由贸易协定谈判周四接近进入最后冲刺阶段，但由于在农产品出口和新一代药品专利保护期方面存在分歧，他们无法达成最终协议。
跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)12个成员国部长目前齐聚夏威夷，期望达成协议。
但目前包括乳制品出口和生物药品专利保护期在内的重大问题都还未得到解决。
最终的新闻发布会定于周五2330GMT召开。(完) (编译 许娜；审校 王丽鑫)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。