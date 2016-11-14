美国奥巴马政府停止推动国会投票通过TPP的努力

路透华盛顿11月11日 - 美国贸易代表办公室基本上暂停了在总统奥巴马剩余任期内通过跨太平洋伙伴关系协定(TPP)的努力。该办公室周五表示，由国会共和党领导人决定是否就TPP进行投票。

数月以来，美国贸易代表办公室一直游说国会议员通过TPP。但共和党人特朗普意外赢得总统大选，共和党也在国会保有多数席位，让这种努力面临阻碍。

美国贸易代表办公室发言人Matt McAlvanah在一份声明中：“我们之前与国会密切合作，试图解决那些尚未解决的问题，并且已经取得进展。但这是一个立法程序，应由国会领导人决定是否以及何时继续向前推进。”

美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)周三表示，他在特朗普就任总统之前不会处理TPP相关事项，并称现在TPP的命运取决于特朗普。众议院议长莱恩(Paul Ryan)此前表示，不会推进TPP投票。

美国贸易代表办公室发布上述声明前，美国副总统拜登的前任经济顾问Jared Bernstein周五在推特上表示：“各种可靠的消息来源告诉我，奥巴马将不再尝试在任期末段通过TPP。这不让人意外...”(完)