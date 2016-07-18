欧盟与美国寻求今年达成贸易协定 仍存在巨大障碍

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透布鲁塞尔7月15日 - 欧盟和美国的谈判代表于周五表示，要想今年达成跨大西洋自由贸易协议，仍需要克服巨大的分歧，并需把英国即将退出欧盟的因素考虑在内。英国是美国最大的出口市场之一。
双方正在努力达成跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)。在第十四轮谈判过后，首席欧盟谈判代表Ignacio Garcia Bercero和美国谈判代表姆兰尼在新闻发布会上表示，双方决定在美国总统奥巴马离任前达成协议。
双方在取消关税和监管合作方面取得了进展。
然而，双方在一些问题上陷入僵局。欧盟要求扩大对公共领域招标的准入；Garcia Bercero形容美国方面的提议令人严重担忧。
同样，美国政府对于欧盟在服务方面的提议也感到不满。
双方以前计划在7月底前拿出一个单一的综合TTIP文本。Garcia Bercero称，在美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)和欧盟贸易执委玛姆斯托姆进一步会谈后，9月底共同文本准备就绪的可能性更大。(完)
(编译 岂頔；审校 张涛)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。