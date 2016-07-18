欧盟与美国寻求今年达成贸易协定 仍存在巨大障碍

路透布鲁塞尔7月15日 - 欧盟和美国的谈判代表于周五表示，要想今年达成跨大西洋自由贸易协议，仍需要克服巨大的分歧，并需把英国即将退出欧盟的因素考虑在内。英国是美国最大的出口市场之一。

双方正在努力达成跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)。在第十四轮谈判过后，首席欧盟谈判代表Ignacio Garcia Bercero和美国谈判代表姆兰尼在新闻发布会上表示，双方决定在美国总统奥巴马离任前达成协议。

双方在取消关税和监管合作方面取得了进展。

然而，双方在一些问题上陷入僵局。欧盟要求扩大对公共领域招标的准入；Garcia Bercero形容美国方面的提议令人严重担忧。

同样，美国政府对于欧盟在服务方面的提议也感到不满。

双方以前计划在7月底前拿出一个单一的综合TTIP文本。Garcia Bercero称，在美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)和欧盟贸易执委玛姆斯托姆进一步会谈后，9月底共同文本准备就绪的可能性更大。(完)