中国和印度名列美国贸易伙伴重点观察名单

中国2016年末城镇登记失业率4.02% 今年就业总量压力依然较大--人社部
路透北京1月23日 - 中国人力资源和社会保障部新闻发言人卢爱红周一表示，2016年四季度末全国城镇登记失业率为4.02%，低于4.5%的年度调控目标。总体判断今年的就业形势总体稳定的基本面没有变，但是稳中有忧，今年就业总量压力依然较大。
路透华盛顿4月30日 - 在美国贸易代表办公室周四公布的贸易伙伴年度评估报告中，中国和印度仍然名列重点观察名单内，因两国在版权、商业机密及其它知识产权保护方面缺乏严格的规定。
贸易代表办公室2015年的重点观察名单中有13个国家，包括俄罗斯、乌克兰以及中国和印度；另有24个国家被列入较低一级的观察名单。中国促进本土技术产业的新规也被视为一项担忧。
“这些新规定包括，进入市场要符合相应条件，必须使用中国本土的知识产权、(研发)要在中国进行，同时源代码须在中国政府备案，”该办公室在一份声明中称。(完)
(编译 王丽鑫；审校 郑茵)
路透北京1月23日 - 中国人力资源和社会保障部新闻发言人卢爱红周一表示，2016年四季度末全国城镇登记失业率为4.02%，低于4.5%的年度调控目标。总体判断今年的就业形势总体稳定的基本面没有变，但是稳中有忧，今年就业总量压力依然较大。
路透香港1月23日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司称，已入禀法院追讨挪威国家石油公司Statoil未支付索赔金额逾1,500万美元。
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低。