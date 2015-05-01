中国和印度名列美国贸易伙伴重点观察名单

路透华盛顿4月30日 - 在美国贸易代表办公室周四公布的贸易伙伴年度评估报告中，中国和印度仍然名列重点观察名单内，因两国在版权、商业机密及其它知识产权保护方面缺乏严格的规定。

贸易代表办公室2015年的重点观察名单中有13个国家，包括俄罗斯、乌克兰以及中国和印度；另有24个国家被列入较低一级的观察名单。中国促进本土技术产业的新规也被视为一项担忧。