版本:
中国
中国财经 | 2015年 5月 1日 星期五 10:21 BJT

中国和印度名列美国贸易伙伴重点观察名单

路透华盛顿4月30日 - 在美国贸易代表办公室周四公布的贸易伙伴年度评估报告中，中国和印度仍然名列重点观察名单内，因两国在版权、商业机密及其它知识产权保护方面缺乏严格的规定。

贸易代表办公室2015年的重点观察名单中有13个国家，包括俄罗斯、乌克兰以及中国和印度；另有24个国家被列入较低一级的观察名单。中国促进本土技术产业的新规也被视为一项担忧。

“这些新规定包括，进入市场要符合相应条件，必须使用中国本土的知识产权、(研发)要在中国进行，同时源代码须在中国政府备案，”该办公室在一份声明中称。(完)

(编译 王丽鑫；审校 郑茵)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐