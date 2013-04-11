全球贸易：WTO调降2013年全球贸易增长预估，指因保护主义升温

国泰君安期货：贵金属有望获得向上支撑，未来一两个月以回调买入为主
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
在被问及日本货币宽松举措是否归于保护主义政策的时候，拉米表示，只要协调好就不是问题，20国集团(G20)国家已达成共识，对于通过宽松举措来获得出口相对优势的作法“不予干涉”。
“他们是否能说到做到，我们将拭目以待，”他在日内瓦的WTO总部召开的新闻发布会上表示。
“目前我认为，相比对于贸易，这一创新型量化宽松举措对资本流动和利率的影响更大，尽管有人会认为对于资本流动和利率的影响，在第二轮计算时会影响汇率或一个经济体的竞争力。”
尽管今年贸易有望加快步伐，目前对2014年的预估为增长5.0%，但年度增速料仍低于长期历史趋势，金融危机爆发以前的20年间增速为6.0%，但现在为5.3%。
“传统上我们认为贸易增速与GDP增速之比为2：1。今年该比例为1：1，我们预计将看到这一关系自己重新建立起来，”WTO首席经济学家Patrick Low称。
WTO的预估基于2013年全球GDP增速为2.1%，WTO表示这一预估值与上年一致。
“预估的风险偏下档，主要与欧洲主权债危机相关，”WTO在一份声明中表示。(完) (编译 李爽/石冠兰 审校 王丽鑫)
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%