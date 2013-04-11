全球贸易：WTO调降2013年全球贸易增长预估，指因保护主义升温

在被问及日本货币宽松举措是否归于保护主义政策的时候，拉米表示，只要协调好就不是问题，20国集团(G20)国家已达成共识，对于通过宽松举措来获得出口相对优势的作法“不予干涉”。

“他们是否能说到做到，我们将拭目以待，”他在日内瓦的WTO总部召开的新闻发布会上表示。

“目前我认为，相比对于贸易，这一创新型量化宽松举措对资本流动和利率的影响更大，尽管有人会认为对于资本流动和利率的影响，在第二轮计算时会影响汇率或一个经济体的竞争力。”

尽管今年贸易有望加快步伐，目前对2014年的预估为增长5.0%，但年度增速料仍低于长期历史趋势，金融危机爆发以前的20年间增速为6.0%，但现在为5.3%。

“传统上我们认为贸易增速与GDP增速之比为2：1。今年该比例为1：1，我们预计将看到这一关系自己重新建立起来，”WTO首席经济学家Patrick Low称。

WTO的预估基于2013年全球GDP增速为2.1%，WTO表示这一预估值与上年一致。