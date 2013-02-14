路透专访: 多哈回合谈判中美国立场须更合理--WTO总干事候选人布兰科

美国热股：花旗寻求保险业务合作伙伴，股价盘初小涨
路透3月28日 - 消息人士告诉路透，花旗将向希望在该行的亚太市场出售一般保险产品的全球保险商寻求报价，该交易至少价值5亿美元。
路透墨西哥城2月14日 - 世界贸易组织(WTO)总干事候选人、墨西哥前贸易部长布兰科(Herminio Blanco)周三表示,全球贸易谈判处在危急关头,美国的民营企业迫切需要敦促政府回到谈判桌.
曾领导签署北美自由贸易协定的布兰科坚持认为,重启多哈回合贸易谈判至关重要.
他在接受路透采访的时候表示:"在目前这个时刻多哈回合处在危急关头...民间部门需要告诉他们的政府,通过谈判解决问题是至关重要的."
"美国是一个首先需要关注的国家.美国民间部门需要告诉政府:你们要到日内瓦去...你们的立场要更为合理,你们需要坐到谈判桌前协商."
布兰科还表示,一系列自由贸易协定,亚太自由贸易谈判,以及美欧间对于启动跨大西洋自贸协议谈判的努力,都凸显出制订新规定以消除贸易障碍的必要性.
他表示,若当选WTO总干事,将寻找各种途径,将上述自贸谈判纳入到WTO之内.对于所谓的"货币战争"问题,他表示这是国际货币基金组织(IMF)的职责,而非WTO分内之事.
而主要的议题包括,消除损害小型国家的农产品出口补贴,降低工业品关税,以及制订有关在WTO争端解决的新规则.
"如果你看下多哈回合谈判的大部分篇章,你就会发现都没什么进展,这并非是因为每个部分都存在问题.而是因为总的来说存在一个问题,可能就是有关工业品关税的谈判,它影响了所有其它的议题."(完)
路透3月28日 - 消息人士告诉路透，花旗将向希望在该行的亚太市场出售一般保险产品的全球保险商寻求报价，该交易至少价值5亿美元。
路透3月28日 - 福特汽车周二上午稍晚预计宣布在美国工厂的新投资和增加岗位计划。 福特汽车股价周二美股盘初上扬0.44%，报11.51美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f