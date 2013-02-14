路透专访: 多哈回合谈判中美国立场须更合理--WTO总干事候选人布兰科

路透墨西哥城2月14日 - 世界贸易组织(WTO)总干事候选人、墨西哥前贸易部长布兰科(Herminio Blanco)周三表示,全球贸易谈判处在危急关头,美国的民营企业迫切需要敦促政府回到谈判桌.

曾领导签署北美自由贸易协定的布兰科坚持认为,重启多哈回合贸易谈判至关重要.

他在接受路透采访的时候表示:"在目前这个时刻多哈回合处在危急关头...民间部门需要告诉他们的政府,通过谈判解决问题是至关重要的."

"美国是一个首先需要关注的国家.美国民间部门需要告诉政府:你们要到日内瓦去...你们的立场要更为合理,你们需要坐到谈判桌前协商."

布兰科还表示,一系列自由贸易协定,亚太自由贸易谈判,以及美欧间对于启动跨大西洋自贸协议谈判的努力,都凸显出制订新规定以消除贸易障碍的必要性.

他表示,若当选WTO总干事,将寻找各种途径,将上述自贸谈判纳入到WTO之内.对于所谓的"货币战争"问题,他表示这是国际货币基金组织(IMF)的职责,而非WTO分内之事.

而主要的议题包括,消除损害小型国家的农产品出口补贴,降低工业品关税,以及制订有关在WTO争端解决的新规则.