中美贸易：WTO裁定美国对中国和印度企业征收反补贴税不当

路透日内瓦7月14日 - 世界贸易组织(WTO)周一裁定，美国向中国钢铁产品、太阳能电池板以及其他产品课以重税的做法违规，华盛顿指称这些产品享受政府补贴。

在另一起涉及美国界定进口产品不公平定价的类似案件中，印度就国内三家大型企业对美国出口钢铁产品的课税问题提出申诉，WTO的裁定也支持印度的部分主张。

贸易外交人士称，这两宗案件反映出普遍存在于160个成员国的疑虑，即美国这样做是非法保护本国生产商。这两宗案件的调查耗费接近两年时间。

中国72亿美元的案件中，WTO小组认为，美国以中国政府向出口企业提供补贴为由征收反补贴税，采用的标准过于严苛。

根据1964年马拉喀什建立世界贸易组织协定，只有在明确证据显示，将补贴反映在价格上国有或部分国有企业是属于“公共机构”(public bodies)时，才可征收这些税。

工作小组认为美国在这方面的证据不足，同时对中国企业生产的厨房架子，割草机甚至柠檬酸产品中补贴价值的计算有误。

WTO还告知美国应该调整其措施，使之与WTO补贴及平衡措施协定(SCM)一致。

裁定中也有部分支持美国，驳回中国部分投诉，但中国商务部仍通过声明表达对该裁定的欢迎。