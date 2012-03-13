中国和俄罗斯加大商标保护力度

路透日内瓦3月12日电(记者 Robert Evans)---世界知识产权组织(WIPO)周一表示，2011年中国和俄罗斯在推动进入新市场时加大了对商标保护的申请。

俄罗斯的商标保护申请增加了近36%，而中国的申请总量增加了11.5%。WIPO的报告称，其他国家的企业在中俄两国提出的保护申请也多於以往。

根据WIPO发布的数据，中国巨大且不断成长的消费者市场已连续五年成为外国生产商的头号商标和品牌保护目标国。

中国的商标保护申请增加了16%，俄罗斯增加了11%。

2011年全球通过马德里体系申请商标保护的数量达到了创纪录的42,270，比2010年增加了6.5%。

WIPO总干事高锐(Francis Gurry)在新闻发布会上表示：“该体系为市场活动和潜在经济状况提供了一个良好指标。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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