贸易商称北美油价跳升可能抑制流往亚洲的套利交易

路透新加坡4月10日 - 加拿大合成油供应减少后，北美重质油价格周五跳升。贸易商周一指出，近来大量美国中重质含硫原油流往亚洲的情况，未来几个月可能放缓。

加拿大石油公司Syncrude位于亚伯达省的油砂厂3月大火，将使该厂4月产量降至零，这迫使其他生产商也减产。中国海洋石油(0883.HK)旗下的Nexen Energy以及康菲石油国际(ConocoPhillips)(COP.N)等生产商，得靠Syncrude的产出来与它们的沥青混合。

“我认为在Syncrude的问题前，4月船货原本就已经不划算了，因为价差正大幅上升。”一新加坡贸易商提到美国原油输往亚洲表示。

北美贸易消息人士周五称，5月交货的加拿大指标加西重油(Western Canada Select)最新交投在接近22个月高点水平，美国Mars含硫原油(Mars Sour)较美国原油贴水则收窄至2015年9月以来最低。

汤森路透数据显示，美国现货原油和中东迪拜原油的价差在加拿大供应中断前曾高达每桶4美元，3月末曾迅速收窄至接近平价，周五又再度扩大至每桶1.75美元。

新加坡的一位交易员说，加拿大石油产量下降可能会影响对美国的出口，令美国对本国产量的需求改善，尤其是在美国炼厂逐渐结束检修恢复生产之际。

另一位交易员说，“毫无疑问”，将美国中重质原油运往亚洲“比上月更难了”。

如果运往亚洲的美国中重质原油供应放缓，这将给中东的相同品级原油提供一定支撑，因石油输出国组织(OPEC)为遵守在今年上半年减产的协议，已减少了中重质原油的出口。

但交易员也说，随着欧洲指标布兰特原油和中东的迪拜原油价差收窄，俄罗斯乌拉尔原油依然是亚洲买家的另一个重质含硫原油供应来源。

今年购买美国中重质原油的亚洲炼厂包括日本的TonenGeneral、韩国的现代炼油和中国独立炼厂东明石化集团和山东汇丰石化。(完)