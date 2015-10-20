德银交易员多按“好几个零” 误向客户支付60亿美元--报载

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透10月19日 - 金融时报报导称，德意志银行(DBKGn.DE)一名初级交易员处理数据出错，误向美国一对冲基金客户支付60亿美元。
报导称，该行已于第二天向客户追回款项；并对美国联邦储备理事会(美联储/FED)、欧洲央行和英国金融市场行为监管局(FCA)报告此事。
金融时报援引两名知情人士称，这项交易是6月时由该行伦敦外汇销售组一位初级人员处理，他的主管当时在休假。
报导称，出错的原因是在处理总值时误当成净值，导致交易多了“好几个零”。两名知情人士称这种错误相当常见，但金额则相当罕见。
未能立即联系到德意志银行置评。(完)
(编译 王丽鑫；审校 陈宗琦)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
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