德银交易员多按“好几个零” 误向客户支付60亿美元--报载

路透10月19日 - 金融时报报导称，德意志银行(DBKGn.DE)一名初级交易员处理数据出错，误向美国一对冲基金客户支付60亿美元。

报导称，该行已于第二天向客户追回款项；并对美国联邦储备理事会(美联储/FED)、欧洲央行和英国金融市场行为监管局(FCA)报告此事。

金融时报援引两名知情人士称，这项交易是6月时由该行伦敦外汇销售组一位初级人员处理，他的主管当时在休假。

报导称，出错的原因是在处理总值时误当成净值，导致交易多了“好几个零”。两名知情人士称这种错误相当常见，但金额则相当罕见。

未能立即联系到德意志银行置评。(完)