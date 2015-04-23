综述：2010年美股闪崩案主角进行抗争 力求不被引渡到美国

路透伦敦/芝加哥4月22日 - 一名英国男子被指控进行市场操纵，协助引发2010年5月的华尔街“闪崩(flash crash)”。这名男子表示反对被引渡到美国，同时他进行交易的市场运营机构也否认其买卖的期货合约像检方指控的那样导致了崩盘。

36岁的萨劳(Navinder Singh Sarao)已经谈妥保释，将需缴纳500万英镑(750万美元)并遵守其它条件。他还将被羁押在伦敦监狱里至少一夜。

“这对萨劳先生来说，简直是晴天霹雳，”他的律师Joel Smith对法院说。

萨劳的保释听证会是他被美国检方起诉后首次公开露面。美国司法部指控其在过去几年间进行电信欺诈、商品欺诈和操纵市场。

检方称，萨劳利用自动程序(程式)生成大量卖单推低价格，“欺骗”市场，然后取消这些交易，再以较低价格买入合约，从中获利约4,000万美元。

闪崩事件导致道琼工业指数在2010年5月6日当天瞬间暴跌1,000多点，市值一度缩水近1万亿美元。

美国司法部在指控中称，他的行为“导致订单失衡”，这是引发闪崩的一个因素。

芝加哥商业交易所集团(CME Group)(CME.O)周三在声明中称，“闪崩事件不是由期货市场引起的。”他们补充称，法律禁止其公布有关萨劳的交易信息。

这是美国当局首度指控非法行为与这次闪崩事件有关；市场监管机构称，2010年10月的闪崩事件由多重因素造成，包括一档共同基金的电脑程式交易大量抛售E-迷你标普500指数ESc1期货合约。

根据CFTC说法，多家监管机构最早曾在2009年与Sarao接触，对他的交易活动提出质疑，但他的电子欺骗(spoofing)行为一直持续到最近。萨劳曾经是芝加哥商业交易所集团(CME Group)(CME.O)的会员，自2008年5月起就在该交易所进行股票期货交易。

CFTC主管周三表示，起诉萨劳花费了近五年时间，原因在于美国金融市场规模庞大且相当复杂。

“这些都是庞大的市场，”CFTC董事长马萨德(Tim Massad)在芝加哥的一场行业会议上表示，“有大量活动在进行。”

“我们会在权限内尽全力追究那些试图在我们市场从事诈欺或操纵活动者，”他在预先准备好的讲稿中指出。

瑞士信贷CSGN.VX英国部门与萨劳的公司Nav Sarao Futures签有担保协议，首度证实了有外布机构提供融资给萨劳。

**戏剧性的24小时**

萨劳在法庭上显得相当平静。他的保释条件包括佩戴电子标签，还得配合晚间在家拘禁，随时携带行动电话以接听警方来电，并每周三次到Hounslow警察局报到。

地方法官Quentin Purdy在听讯后向萨劳表示，“我想过去24小时对你而言应该很戏剧化吧...但你现在知道美国以非常严重的指控要引渡你。”

萨劳将完全被禁止上网。他的护照以及他双亲的护照被警方收走和保管，同时不得以任何理由离开英格兰和威尔士。他遭到警告，若违反保释条件，将被罚款或坐牢。

关于萨劳对美国指控的反应，他的律师拒绝回答记者此一问题。

下次庭讯时间预定在5月26日，引渡听证会将在8月18日及19日进行。(完)

(编译 张明钧; 审校 许娜/张涛)

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