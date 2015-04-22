一名高频交易商因涉嫌操纵2010年美股闪崩事件遭逮捕

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿4月21日 - 一名高频交易商在英国遭到逮捕，他遭控在2010年5月美股“闪崩事件”中扮演一定角色，当年该事件在短时间内就造成近1万亿(兆)美元市值蒸发，而逮捕行动是当局首度将当年的市场动荡归咎于人为操作。
美国司法部周二表示，出身伦敦近郊、现年36岁的Navinder Singh Sarao遭到汇款诈欺、大宗商品诈欺和操纵的刑事指控。
主管机管指出，Sarao被指控运用大量自动化程式卖单来压低价格，之后再取消这些交易，并以压低后的价格买入合约，然后在市场回升时获利。
商品期货交易委员会(CFTC)执法部门主管Aitan Goelman表示，“他的行为至少是市场下单状况失衡的重要原因，下单状况失衡是造成市场闪崩的原因之一。”CFTC周二同步对Sarao发起民事起诉。
通过这起案件美国监管机构首度指控，市场操纵在闪崩事件中起到一定作用。该次事件中道琼工业指数一度暴跌超过1,000点，当天交易结束前才略为反弹一点。
检方表示，芝加哥商业交易所(CME)负责内部监控的员工早在2009年就发现Sarao存在部分可疑交易。另据美国司法部诉状，他在2010至2014年期间靠交易“E-mini”的期货合约赚取了约4,000万美元。
CFTC及美国证券交易委员会(SEC)在一份2010年10月的报告中指出，闪崩事件的起因之一是由一档共同基金发动的电脑自动交易，该基金选择大量抛售标准普尔500 E-mini合约ESc1，但当时并未提及市场操纵。
**“滚一边去”**
路透先前曾指出，上述的交易商为Waddell & Reed Financial(WDR.N)。Goelman表示，他不想就其他机构在闪崩事件中扮演的角色置评。
据称Sarao成立一家名为Nav Sarao Milking Markets的公司，运用以往高频交易商所使用的各种策略，例如“分层下单”(layering)及“愚弄下单”(spoofing)，在这些策略中交易商会在执行之前取消下单，以造成需求假象。
据传交易所最早曾在2009年3月与Sarao接触，并在闪崩当天再度与他联络，以确定他是“真心下单”。
但诉状指出，Sarao当月稍晚向他的期货经纪商发出一封电子邮件，称他已经致电CME，并“叫他们滚一边去”(told em to kiss my ass)。
闪崩当日的跌势是由在CME交易的标准普尔500 E-mini期货合约展开，然后迅速扩散至整个股市，造成一场灾难。
这起事件已经促使美国监管机构采取防护措施，避免这类剧烈的跌势再度发生。它也让各方更加详细检视高频交易商，及其交易活动是否可能导致市场剧烈波动。
CFTC周二表示，Sarao的操纵行为据悉至少延续至今年的4月初。
对于Sarao能否独自引发闪崩事件，多位交易商周二对此表示质疑。
“我会说这是成因之一，可能会有一些交易商因为担心市场有大卖家存在而停止下买单，但我不能说每个系统都显示着‘因为有大卖家而不愿下单’的情形。这听起来很荒谬，”拉斯维加斯Bright Trading LLC市场结构及自营部门主管Dennis Dick表示。
美国监管机构估计，光在闪崩当天，Sarao就净赚879,018美元。
美国司法部表示，计划要求将这部分获利引渡至美国。
一名路透记者试图依照美国司法部诉状中列出的地址，联系Sarao在伦敦近郊的住宅兼他的交易公司取得评论，但没有获得回应。
英国警方表示，Sarao周三将会在伦敦出庭。(完)
(编译 张明钧; 审校 许娜/郑茵/徐文焰)
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