交易商协会启动券商参与非金融企业债务融资主承业务市场评价

路透北京11月6日电---中国券商进入非金融企业债务融资工具主承销商的通道正在打开.中国银行间市场交易商协会(NAFMII)表示,启动证券公司类会员参与非金融企业债务融资工具主承销业务市场评价工作;逾十家AA级券商有望参与.

周一晚间刊登在NAFMII网站的公告称,此次市场评价指标体系包括机构资质及业务评价、市场评价、交易商协会秘书处评价三类指标.

其中,公告细则明确指出,参与市场评价的证券公司类会员应具备中国证券监督管理委员会最近一次证券公司监管分类结果AA及以上级别;且应具备公司信用类债券承销业务经验.

目前非金融企业债务融资工具主承销商共24家,包括22家银行,和中金公司及中信证券(600030.SS)(6030.HK)两家证券公司,但上述两家券商仅可担任联席主承销商.

根据NAFMII公告要求,除中信和中金外,国内13家AA级券商有望参与主承销业务市场评价工作,包括安信证券、国信证券、海通证券(600837.SS)(6837.HK)、华泰证券(601688.SS)、东方证券.

以及华西证券、银河证券、招商证券(600999.SS)、光大证券(601788.SS)、中金公司、广发证券(000776.SZ)、中信建投、、国泰君安、申银万国.

数据显示,截止2012年10月底,非金融企业债务融资工具余额已达4万亿元,累计发行量已达7.8万亿元.

银行间债市非金融企业债务融资工具,是指具有法人资格的非金融企业在银行间债市发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券,交易商协会负责受理该类债券的发行注册.目前主要品种有短期融资券(CP)、中期票据(MTN)和集合票据等.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 黄凯

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