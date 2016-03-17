焦点：债券交易商再次胜过美联储 对美国升息前景看得更准

2014年10月28日在华盛顿拍到的美联储大楼。 REUTERS/Gary Cameron

路透3月16日 - 在争夺对金融市场影响力的拉锯战中，债券交易商似乎再次胜出，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员调降对2018年之前升息次数的预期。

美联储周三维持利率不变，证实交易商对于美国联邦基金利率今年会非常缓慢上升的展望。

分析师称，央行官员对经济的看法仍比交易商乐观。不过美联储对美国利率的最新预估暗示2016年只会升息两次，是12月预估次数的一半。

“市场一直质疑他们今年能否升息四次。而美联储承认市场是对的，”道富环球投资管理(SSgA)的首席投资策略师Michael Arone说。

美联储和期货市场对联邦基金利率的前景展望仍有分歧。不过在2014年12月时这一分歧要大得多，当时联储官员对升息次数的预估平均比交易商多四次。

许多交易商一直认为，美国经济数据并没有强劲到足够程度，最多不支持今年升息超过两次，他们提到出口和能源行业大幅下滑。

分析师说，欧洲和日本的负利率政策也让美联储更难把美国利率调高太多。

“美联储目前小心谨慎；他们强调来自国际的风险是最主要风险，”Columbia Threadneedle驻明尼阿波利斯的资深汇率和利率分析师Edward Al-Hussany说。

美联储声明发布后，交易商迅速调降6月升息的预期。美联储表示，美国经济成长温和，“强劲的就业增长”可以让利率在今年逐步调升，但速度要慢于稍早预期。

但交易商仍然认为，联储今年可能只会升息一次，最早或许在7月，不过9月可能性更大。

在此之前，交易商预计6月升息的机率约为50%，12月前升息的机率升至逾80%，12月前进行第二次升息的可能性几乎为零。

芝加哥商业交易所集团(CME Group)利率期货合约的走势显示，交易员目前预计，9月升息的机率约为54%，而在美联储结束为期两天的政策会议之前，他们预计9月升息的机率为70%。

12月升息的机率降至69%。

分析师表示，随着投资者猜测升息的时机，美联储官员未来几个月可能小心翼翼。美联储在去年12月启动了近10年来的首次升息。

分析师表示，如果未来数月美国通胀和就业数据继续强于预期，则美联储可能会再度转向更加强硬。

“政策路径并没有预先设定，”美联储主席叶伦周三在记者会上表示。(完)