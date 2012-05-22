调查：货币市场交易员认为希腊不太可能退出欧元区

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透班加罗尔5月21日电---周一公布的路透例行调查显示,有略过半数的欧元区货币市场交易员认为希腊在2013年底时仍会留在欧元区.
22位受访交易员中有14位表示,今年或明年希腊都将不会放弃欧元.希腊退出欧元区一事曾经被认为是不可能的,如今却变成公开讨论的议题,因希腊的政经局势动荡.
八国集团(G8)峰会坚定赞同,应对不景气的欧元区经济辅以一味让其恢复活力的关键新药,即类似美国那样的刺激措施,来平衡欧洲紧缩措施.
交易员的共识与上周对分析师所做的类似调查相一致.上周调查有略过半数(64位中有35位)分析师表示,明年底前希腊仍将在欧元区.
在该例行的周度调查中,交易员预期欧洲央行本周将透过七日操作注资400亿欧元,低於上周到期的429.9亿欧元.(完)
--编译 戴素萍;审校 杜明霞
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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