分析：贸易商押注OPEC减产会奏效 纷纷出售储油曝险

路透伦敦4月6日 - 石油输出国组织(OPEC)能否控制全球石油供应过剩仍未可知，但大宗商品贸易巨头看好此事，他们纷纷出售从供应过剩中获利的储油业务的股权。

自1月以来，嘉能可(GLEN.L)、维多公司和贡渥已完成或寻求出售对存储公司的部分持股。

维多公司是去年10月达成协议的，即11月30日OPEC宣布从1月1日开始削减产量之前。维多公司的交易于1月完成，随后其他公司纷纷步其后尘。

“这些贸易商选对了出脱时机，”咨询公司Lambert Commodities的Jean-François Lambert表示，并称油价反弹以及油市更为平衡的前景是这些贸易商在这个时候出售存储权益的部分原因，另外还有其他一些因素，比如要释放现金用于交易等。

“如果你有机会卖出资产来为资产负债表瘦身，而同时又不会失去控制，那么你会这么做，”他说。

包括摩科瑞和托克在内的五大贸易商预计，OPEC的减产措施将延展至2017年下半年，这将有助于拉低全球库存。

库存充足时，远期交割的石油价格往往会高于即期价格，称为正价差。这时候贸易商付费存储石油，并卖出远期石油来获利。从2014年中起就一直是这种情况。

有时候，石油的即期价格比一个月后交货的价格每桶要低出1美元以上。由于原油供应充足，贸易商会买入原油并进行存储，以远期合约卖出，轻松赚大钱。

“正价差是一种非常基本的操作，适合懒人，”托克的风险部门联席主管Ben Luckock在一次大宗商品会议上说。“但我认为是市场造就了正价差。”

当库存减少时，即期油价往往高于远期价格，称为逆价差。这时候就不能卖出远期石油来快速获利了，仓储业务魅力褪色。

目前为止，鲜有明确迹象显示OPEC和非OPEC国家减产180万桶/日的措施在发挥效力，据美国和国际能源署(IEA)数据，全球石油库存仍居高不下。

**市场动能**

但一些分析师开始见到转变。

“库存数据虽然可见性较差，但还是有报告呈现，对库存进行分析发现，自1月底以来全球石油库存总计减少约7,200万桶。预计这种势头还会增强，”摩根士丹利上周的研究报告称。

Andurand Capital Management的石油交易员Pierre Andurand上周对CNBC的谈话则更进一步，预计到夏末油价会出现“持续逆价差”。

石油期货市场自2011年初至2014年中期几乎一直处于逆价差，后转入正价差，因布兰特原油价格自每桶100美元以上开始暴跌，到2016年初竟跌至30美元以下。

利用这样的市场价格构成，维多在2015年中期以8.3亿美元买下合作方持有基础设施与储油公司VTTI的50%股权。随后在2016年10月，该公司同意将50%股权以11.5亿美元卖给Buckeye Partners，这宗交易已在1月完成。

自OPEC开始减产以来，石油期货市场还没有出现逆价差，但在2月时曾一度接近，当时布兰特近月合约价格为每桶56.66美元，比七个月后交割合约的价格低0.16美元。

之后近月与7月布兰特原油价差再度走阔至0.80美元左右。若如同部分OPEC官员所暗示，OPEC与非OPEC产油国减产延长至6月之后，且油价攀升，则价差情势或有可能出现变化。

若上述情况确实发生，那么嘉能可上周将全球油品储存业务51%股权以7.75亿美元卖给中国海航，看起来有其先见之明。

与此同时，贡渥(Gunvor)也要出售鹿特丹储存设施的部分股权；托克(Trafigura)正致力于将私有企业Puma Energy首次公开发行(IPO)，后者为托克与安哥拉国营企业Sonangol Holdings LDA与投资公司Cochan Holdings的合资企业。

但并非所有人都认定重返逆价差的情况能够持久，因为美国页岩油企增加产量，填补了OPEC与其合作伙伴减产导致的部分供应缺口。

“尽管未来几个月可能短暂再现逆价差...我们认为美国页岩油供应将强势回归，大西洋盆地(Atlantic Basin)有很多长期计划的产量增加，”顾问公司JBC Energy的David Wech表示。(完)