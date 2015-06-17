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国际财经 | 2015年 6月 18日 星期四 07:33 BJT

交易商仍押注美联储将在12月首次升息

路透6月17日 - 美国短期利率期货合约周三先抑后扬，交易商试图猜测美国首次升息的时间。此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员表明，他们认为经济足够强劲，能承受年底前升息。

根据CME FedWatch，利率期货合约显示，交易商仍然预计，美联储12月会议首次升息的机率超过50%。CME FedWatch根据美联储基金利率期货合约追踪市场预期。

交易商预计12月升息机率为66%，10月升息机率为49%。

美联储自2008年12月以来一直维持利率在近零水平。(完)

(编译 王丽鑫；审校 许娜)

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