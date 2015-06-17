交易商仍押注美联储将在12月首次升息

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透6月17日 - 美国短期利率期货合约周三先抑后扬，交易商试图猜测美国首次升息的时间。此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员表明，他们认为经济足够强劲，能承受年底前升息。
根据CME FedWatch，利率期货合约显示，交易商仍然预计，美联储12月会议首次升息的机率超过50%。CME FedWatch根据美联储基金利率期货合约追踪市场预期。
交易商预计12月升息机率为66%，10月升息机率为49%。
美联储自2008年12月以来一直维持利率在近零水平。(完)
(编译 王丽鑫；审校 许娜)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。