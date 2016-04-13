主要贸易商谨慎预测油价将开始上涨 但复苏将会缓慢

路透瑞士洛桑4月12日 - 部分全球最大石油贸易公司的高管周二表示，油价可能已经走出低谷，并从现在开始上涨，虽然由于庞大库存的影响，价格复苏将会缓慢。

“油市的低迷已经成为过去...现在的趋势是上涨...但市场恢复平衡需要时间。库存增长可能会持续一段时间，”贡渥(Gunvor)的负责人Torbjorn Tornqvist在英国金融时报举办的大宗商品峰会上表示。

“我们已经看到底部，”当今最大的独立大宗商品贸易公司之一--托克(Trafigura)首席执行官(CEO)Jeremy Weir表示。他预测今年第三季或第四季，供需将恢复平衡。全球能源贸易商摩科瑞(Mercuria)的负责人Marco Dunand表示，他预测明年油价在每桶50美元以上。

油价在今年1月跌至每桶27美元的低点，2014年中期时最高曾达到115美元。这迫使生产商削减数千亿美元的支出，并抑制了美国石油产量的增长。

“低油价不会持续很长时间，因为当前的价格让许多生产商无法收回成本...截止目前，全球供应过剩可能将在两年内消化，”俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)(ROSN.MM)首席执行官谢琴表示。

俄罗斯和石油输出国组织(OPEC)接近达成冻结产量增长的协议，以帮助油市加快恢复平衡。不过贸易商嘉能可(GLEN.L)的石油业务负责人Alex Beard周二表示，他认为这不会有助于迅速清除过剩供应。

“ 我认为(多哈OPEC与非OPEC产油国会议)带来惊喜的机率不大。冻产并不能改变市场状况，”Beard说。

BP首席经济学家戴尔(Spencer Dale)说，今年油市整体的供应水平可能不变，伊朗增产会与其他地区减产相抵消。

多数贸易商表示，虽然国际社会1月解除了对伊朗的制裁，但由于银行和法律方面的复杂问题，伊朗产量增长速度将慢于预期。

“引进资本来开展他们需要进行的工作，不会那么容易，因此我认为进展速度要比他们希望的慢，”维多公司(Vitol)首席执行官Ian Taylor表示。(完)