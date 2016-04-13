主要贸易商谨慎预测油价将开始上涨 但复苏将会缓慢

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透瑞士洛桑4月12日 - 部分全球最大石油贸易公司的高管周二表示，油价可能已经走出低谷，并从现在开始上涨，虽然由于庞大库存的影响，价格复苏将会缓慢。
“油市的低迷已经成为过去...现在的趋势是上涨...但市场恢复平衡需要时间。库存增长可能会持续一段时间，”贡渥(Gunvor)的负责人Torbjorn Tornqvist在英国金融时报举办的大宗商品峰会上表示。
“我们已经看到底部，”当今最大的独立大宗商品贸易公司之一--托克(Trafigura)首席执行官(CEO)Jeremy Weir表示。他预测今年第三季或第四季，供需将恢复平衡。全球能源贸易商摩科瑞(Mercuria)的负责人Marco Dunand表示，他预测明年油价在每桶50美元以上。
油价在今年1月跌至每桶27美元的低点，2014年中期时最高曾达到115美元。这迫使生产商削减数千亿美元的支出，并抑制了美国石油产量的增长。
“低油价不会持续很长时间，因为当前的价格让许多生产商无法收回成本...截止目前，全球供应过剩可能将在两年内消化，”俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)(ROSN.MM)首席执行官谢琴表示。
俄罗斯和石油输出国组织(OPEC)接近达成冻结产量增长的协议，以帮助油市加快恢复平衡。不过贸易商嘉能可(GLEN.L)的石油业务负责人Alex Beard周二表示，他认为这不会有助于迅速清除过剩供应。
“ 我认为(多哈OPEC与非OPEC产油国会议)带来惊喜的机率不大。冻产并不能改变市场状况，”Beard说。
BP首席经济学家戴尔(Spencer Dale)说，今年油市整体的供应水平可能不变，伊朗增产会与其他地区减产相抵消。
多数贸易商表示，虽然国际社会1月解除了对伊朗的制裁，但由于银行和法律方面的复杂问题，伊朗产量增长速度将慢于预期。
“引进资本来开展他们需要进行的工作，不会那么容易，因此我认为进展速度要比他们希望的慢，”维多公司(Vitol)首席执行官Ian Taylor表示。(完)
(编译 李春喜 审校 白云/张涛)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。