托克北京办事处主管被中国警方拘留--消息人士

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透6月4日 - 一名知情人士周四称，大宗商品贸易公司托克（Trafigura）北京办事处主管已被中国警方拘留，这是过去一年来被中国警方带走的第二名托克员工。
该知情人士称，新加坡籍的李波在6月1日被扣时正准备从北京飞往新加坡。李波尚未遭到指控。托克正在与新加坡政府一起努力寻求李波获释。
路透无法直接与李波联系获得置评，在常规工作时间之后亦无法联系到中国有关部门发表评论。彭博率先报导了上述消息。
去年12月，路透曾报导田萌在当年8月遭中国警方逮捕。田萌是托克北京油品营销小组员工。
田萌自8月以来在未被提出指控的情形下已经被拘达数月。根据中国法律，在未被起诉的情形下，警方可以逮捕并留置嫌犯最长七个月时间。
该案件缘起于中国大宗商品交易商青岛联合能源公司（QUE）去年8月向警方报案，称田萌与当地交易员张伟在QUE不知情的情况下进行贸易融资交易，导致QUE损失3,200万美元。
在青岛港发生巨额商品骗贷丑闻后，中国的商品融资交易已处于关注焦点。青岛港的一家私人中国贸易公司被控重复质押仓单以获取银行贷款。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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