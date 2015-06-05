托克北京办事处主管被中国警方拘留--消息人士

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透6月4日 - 一名知情人士周四称，大宗商品贸易公司托克（Trafigura）北京办事处主管已被中国警方拘留，这是过去一年来被中国警方带走的第二名托克员工。
该知情人士称，新加坡籍的李波在6月1日被扣时正准备从北京飞往新加坡。李波尚未遭到指控。托克正在与新加坡政府一起努力寻求李波获释。
路透无法直接与李波联系获得置评，在常规工作时间之后亦无法联系到中国有关部门发表评论。彭博率先报导了上述消息。
去年12月，路透曾报导田萌在当年8月遭中国警方逮捕。田萌是托克北京油品营销小组员工。
田萌自8月以来在未被提出指控的情形下已经被拘达数月。根据中国法律，在未被起诉的情形下，警方可以逮捕并留置嫌犯最长七个月时间。
该案件缘起于中国大宗商品交易商青岛联合能源公司（QUE）去年8月向警方报案，称田萌与当地交易员张伟在QUE不知情的情况下进行贸易融资交易，导致QUE损失3,200万美元。
在青岛港发生巨额商品骗贷丑闻后，中国的商品融资交易已处于关注焦点。青岛港的一家私人中国贸易公司被控重复质押仓单以获取银行贷款。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”