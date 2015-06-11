托克北京办事处主管遭警方拘留 托克回应

路透北京/伦敦6月9日 （记者 陈爱珠/Dmitry Zhdannikov） - 中国警方上周拘留了大宗商品贸易公司托克（Trafigura）北京办事处主管，后者并非一名普通的交易员。这也是过去一年来被中国警方带走的第二名托克员工。

中国警方拘留了托克在华的“石油先生”李波。新加坡籍的李波是托克在华最重要的石油交易业务代表。

“多年以来，李波一直是托克在华最主要的面孔，负责维护与联合石化（中石化旗下公司）及其炼油厂的关系，”李波的一名前同事说道。

知情人士称，李波在6月1日被扣时正准备从北京飞往新加坡。李波尚未遭到指控。

“托克运营着一个一体化的全球原油小组，主要业务由新加坡、日内瓦和休斯敦主导。我们的在华业务正常进行，为当地客户提供服务，”托克周二向路透表示，这是托克自李波被捕之后首次发表评论。

去年12月，路透曾报导田萌在当年8月遭中国警方逮捕，现仍未被提出指控。田萌是托克北京油品营销团队成员。

该案件缘起于中国大宗商品交易商青岛和达通公司（QUE）去年8月向警方报案，称田萌与当地交易员张伟在和达通不知情的情况下进行贸易融资交易，导致和达通损失3,200万美元。

托克的资深消息人士一再表示，公司认为此事属商业争议，而非警方或者检查机关相关的刑事问题。

“正如媒体所报道的，中国警方正在调查的问题与托克的石油业务相关，与我们在华的金属业务无关，”托克周二向路透表示。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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