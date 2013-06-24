企业结盟：商品贸易巨头托克旗下仓储事业与中国上港物流建立合资企业

路透新加坡6月24日 - 瑞士大宗商品贸易公司托克(Trafigura)与中国上港集团物流周一表示，托克旗下一事业部门已与上港物流建立合资企业，以结合运用分布于中国国内外的逾50个仓库仓储网络。

两家公司声明称，托克旗下的North European Marine Service(NEMS)和上港物流将各自拥有新合资公司的一半权益，新公司名为Shanghai NEMS Port Logistics Co Ltd。具体财务细节并未透露。

“NEMS将成为上港物流的优先供应商，在中国、在我们传统的客户区域--欧洲、非洲、中东、美洲和亚洲其他地区，都将创造新的商业机遇，”NEMS的执行董事Charles Bucknall在声明中表示。

声明称，NEMS在上海洋山港保税区一座容积20,000平方米的新仓库10月将完工，提高其在中国的仓储能力。