企业结盟：商品贸易巨头托克旗下仓储事业与中国上港物流建立合资企业

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透新加坡6月24日 - 瑞士大宗商品贸易公司托克(Trafigura)与中国上港集团物流周一表示，托克旗下一事业部门已与上港物流建立合资企业，以结合运用分布于中国国内外的逾50个仓库仓储网络。
两家公司声明称，托克旗下的North European Marine Service(NEMS)和上港物流将各自拥有新合资公司的一半权益，新公司名为Shanghai NEMS Port Logistics Co Ltd。具体财务细节并未透露。
“NEMS将成为上港物流的优先供应商，在中国、在我们传统的客户区域--欧洲、非洲、中东、美洲和亚洲其他地区，都将创造新的商业机遇，”NEMS的执行董事Charles Bucknall在声明中表示。
声明称，NEMS在上海洋山港保税区一座容积20,000平方米的新仓库10月将完工，提高其在中国的仓储能力。
上港物流是上海国际港务(集团)股份有限公司 的子公司。(完) (编译 朱晓军；审校 蔡美珍)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。