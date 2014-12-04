独家：瑞士托克一名中国员工遭逮捕 因涉油品交易诈欺

人民币窄幅整理近收平 美指偏弱拉低人民币指数
路透上海4月25日 - 人民币兑美元即期周二近收平，实际波动区间极窄；中间价则创逾一个半月最大单日跌幅。交易员称，中间价延续定价规则，人民币汇率三个指数因此逼近或创出记录新低，若市场价持续窄幅整理，而美元指数偏弱，人民币指数有望继续下行。
路透北京12月4日 - 根据路透见到的官方拘捕令，中国警方已经逮捕大宗商品贸易公司托克(Trafigura)的一名员工，这是就一笔3,200万美元汽油贸易诈欺调查的一部分。
三名熟知内情的人士表示，现年39岁的Tian Meng是托克北京油品营销小组员工，他自8月以来就在没有被起诉的情形下被拘留在沧州。
根据中国法律，在未被起诉的情形下，警方可以逮捕并留置嫌犯最长七个月时间。
目前无法联系上Tian置评，一名托克的发言人则是拒绝置评。(完)
(编译 张明钧; 审校 张涛)
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