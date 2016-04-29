贸易商托克罕见地从中国启运一批汽油船货至美国

默克尔重要盟友发声 称德国绝不能屈从于特朗普的贸易威胁
路透柏林1月17日 - 德国总理默克尔执政联盟的一位关键保守派盟友周二表示，德国无法承担屈从于美国候任总统特朗普保护主义恫吓与威胁的代价，德国只要服软一次，就将招致一而再再而三的恐吓。
路透伦敦4月28日 - 大宗商品贸易商托克(Trafigura)罕见地从中国运送一批汽油船货至美国。亚洲市场在库存连续累积数月之后走弱，开始开启新的出货运输路径。
亚洲汽油库存在最近数月大幅增加，贸易商和炼厂押注中国及其他国家将迎来夏季驾车需求旺季，燃料需求料将强劲而加大进口及产量。
在进口增加及产量高企之下，汽油价格和炼厂利润率近几周大幅下滑，汽油进口大国转而出口。
交易商称，这艘油轮是托克的定期租船，装载汽油或者燃料混合用油，但终点可能是拉丁美洲。
交易商称，从亚洲向东出口汽油至美洲，在业界极为罕见，因北美和拉美国家的供应大多数来自美国墨西哥湾地区或欧洲。
而由亚洲驶向美国墨湾的汽油船货更是少见。墨湾地区是美国的主要炼厂枢纽。
但交易商称，亚洲价格下滑使套利窗口得以短暂开启，随着亚洲炼厂及交易商寻求最佳利润率，这样的套利举措可能会更加常见。(完)
(编译 李婷仪 审校 白云)
路透柏林1月17日 - 德国总理默克尔执政联盟的一位关键保守派盟友周二表示，德国无法承担屈从于美国候任总统特朗普保护主义恫吓与威胁的代价，德国只要服软一次，就将招致一而再再而三的恐吓。
路透伦敦1月17日 - 英美烟草已经同意以494亿美元收购美国竞争对手雷诺兹烟草(Reynolds American)，从而创建全球最大的上市烟草公司。英美烟草已将对雷诺兹烟草的收购价提高了逾20亿美元。
路透华盛顿1月17日 - 美国候任总统特朗普提名的内政部长候选人Ryan Zinke周二表示，如果对他的提名获得认可，他将考虑取消奥巴马在环境问题上的部分举措，包括评估对联邦土地上石油钻探活动的限制。