贸易商托克罕见地从中国启运一批汽油船货至美国

路透伦敦4月28日 - 大宗商品贸易商托克(Trafigura)罕见地从中国运送一批汽油船货至美国。亚洲市场在库存连续累积数月之后走弱，开始开启新的出货运输路径。

亚洲汽油库存在最近数月大幅增加，贸易商和炼厂押注中国及其他国家将迎来夏季驾车需求旺季，燃料需求料将强劲而加大进口及产量。

在进口增加及产量高企之下，汽油价格和炼厂利润率近几周大幅下滑，汽油进口大国转而出口。

交易商称，这艘油轮是托克的定期租船，装载汽油或者燃料混合用油，但终点可能是拉丁美洲。

交易商称，从亚洲向东出口汽油至美洲，在业界极为罕见，因北美和拉美国家的供应大多数来自美国墨西哥湾地区或欧洲。

而由亚洲驶向美国墨湾的汽油船货更是少见。墨湾地区是美国的主要炼厂枢纽。

但交易商称，亚洲价格下滑使套利窗口得以短暂开启，随着亚洲炼厂及交易商寻求最佳利润率，这样的套利举措可能会更加常见。(完)